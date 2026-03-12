El ministro bielorruso de Recursos Naturales, detenido por soborno, anuncia Lukashenko

"Le pillaron con las manos en la masa", dijo Lukashenko, citado por la agencia estatal BELTA.

Agregó que "nadie arresta a nadie porque sí", pero si uno es culpable, debe responder ante la Justicia.

Lukashenko, en el poder desde 1994, aseguró que las fuerzas de seguridad bielorrusas cuentan con amplios poderes para destapar todo tipo de casos de corrupción.

"Si atrapas a alguien por la solapa mientras acepta un soborno, se acabó, se acabó la conversación. Eso es lo que pasó", insistió.

Masliak, de 45 años, encabezaba la cartera de Recursos Naturales desde abril de 2024.

Previamente, el Ministerio del Interior bielorruso anunció la detención del director de una empresa agrícola, que habría también recibido un soborno.