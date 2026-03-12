Embajador de Canadá defiende mantener un T-MEC trilateral clave para Norteamérica

Mackay sostuvo que la prioridad de su país es que mexicanos, canadienses y estadounidenses sigan beneficiándose de una relación comercial que acumula más de 30 años.

Añadió que la revisión del tratado —que comenzará a partir de la próxima semana entre México y Estados Unidos y a partir de mayo con Canadá— debe servir para “mantener y mejorar” la asociación de libre comercio entre los tres países.

“Esta revisión representa una oportunidad crítica para mantener y mejorar nuestra asociación de libre comercio. La posición de Canadá es clara. Nuestra prioridad es mantener un acuerdo trilateral”, sostuvo durante la presentación de una misión comercial a Canadá en la sede de la Secretaría de Economía en Ciudad de México.

El diplomático enmarcó esa postura en una relación bilateral que describió como sólida.

Señaló que el intercambio entre Canadá y México supera los 100.000 millones de dólares estadounidenses, con 60.000 millones de dólares en inversión y más de 40.000 millones de dólares en comercio anual de bienes y miles de millones más en servicios como turismo y educación.

También, destacó la integración de las cadenas de suministro en sectores como automóviles, aeronaves y productos agroalimentarios, así como la generación de cientos de miles de empleos en México por parte de empresas canadienses en manufactura, energía, minería y agricultura.

Recordó que en febrero, Canadá organizó en México su mayor misión comercial en décadas, con 390 delegados y más de 1.700 reuniones de negocios, y celebró que México vaya a realizar su propia misión comercial a Canadá en mayo.

Sus declaraciones se producen en medio de fricciones entre Washington y Ottawa antes de la revisión prevista del T-MEC.

El embajador canadiense también esperó que México y Canadá disputen la final del próximo mundial de fútbol, que recibirán como sedes.

“Desde ahora hasta julio, aquí en América del Norte habrá mucha tensión, drama y una ansiedad palpable. Será un proceso difícil y desafortunadamente al final habrá un solo ganador. El 19 de julio, por fin, sabremos quién es el ganador del Mundial de fútbol de la FIFA de 2026. Y esto es seguro de que México y Canadá se enfrentarán en la final”, bromeó.