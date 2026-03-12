Libro recoge lucha de 30 años de padre colombiano por justicia en el asesinato de su hija

Escrito por el periodista Juan Guillermo Mercado, el libro narra la búsqueda que durante tres décadas hizo Martín Mestre para encontrar y llevar ante la justicia colombiana a Jaime Saade, asesino de su hija, quien todo ese tiempo estuvo escondido en Brasil, en donde había cambiado de identidad.

"El periodismo nos ayudó a saber lo que ocurrió allí, a entender y a contar bien esta historia, que después de 30 años termina dando detalles inéditos y contando algo más de verdad de la que hasta hoy se conocía", declaró Mercado en la presentación del libro.

Acompañado de Martín Mestre, Mercado explicó que el libro "narra cómo, frente a la lentitud de la justicia, un padre decidió investigar por su cuenta, cruzar fronteras y seguir pistas durante casi treinta años hasta lograr que el responsable del crimen enfrentara finalmente a la justicia".

Al referirse a detalles del libro sobre este feminicidio y las circunstancias que rodearon e, incluso, entorpecieron las investigaciones, Mercado dijo que ese trabajo le "impactó mucho emocionalmente".

"Tuve jornadas de depresión, no solo por no encontrar el tono de la historia, sino por pensar en Martín y en su familia, cuando el contacto con ellos me llenaba de tristeza", indicó.

Saade cumple una condena de más de 20 años de cárcel por este asesinato, pero Mercado señaló que no solamente hubo cómplices del homicidio, sino que además lo ayudaron a escapar del país e, incluso, alteraron la escena del crimen.

"Está claro que hubo la presencia de otros dos hombres, por lo menos, porque así lo dicen las pruebas que recogieron en el cuerpo de Nancy. También hay personas, como van a encontrar el libro, ligadas al narcotráfico, que alteraron la escena del crimen esa misma madrugada, que ayudaron a borrar evidencias", dijo.

Saade fue condenado en ausencia por la violación y homicidio de Nancy Mestre, de 18 años, crimen perpetrado el 1 de enero de 1994 cuando fue a casa de la joven y le pidió permiso a sus padres para llevarla a una fiesta de Año Nuevo.

Horas después, la joven fue llevada a una clínica de Barranquilla con un impacto de bala en la cabeza, completamente desnuda y con rastros de arena y plantas en el cuerpo, y falleció ocho días después.

Desde ese momento Saade desapareció, sin dar ninguna explicación a las autoridades que investigaban el caso. Huyó a Brasil en donde hizo una nueva vida bajo la falsa identidad de Enrique Dos Santos Abdala, formando una familia con esposa y dos hijos.

Después de muchos años de búsqueda Martín Mestre dio las pistas para que en enero de 2020, Saade fuera capturado por las autoridades brasileñas, apoyadas por Interpol. Finalmente fue extraditado en abril de 2024 y comenzó a cumplir la pena en Colombia.