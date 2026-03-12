Mercado petrolero abre con fluctuaciones, por momentos trepó a US$ 100 el barril

En la apertura de los mercados, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 5,33% hasta los 96,88 dólares, tras haberse disparado a más de 100 USD durante la sesión en Asia.

Su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 4,65% hasta los 91,31 dólares.

Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio ayer de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud de falta de suministro.

Oleada de ataques a buques

Irán lanzó ayer una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras de los países del Golfo, tras haber atacado la víspera a dos petroleros.

La guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tomado una dimensión regional, y amenaza el suministro mundial de petróleo al haber paralizado el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.

Según la AIE, los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios por el bloqueo de Ormuz, “la mayor perturbación” de suministro de la historia, indicó hoy la agencia con sede en París.

Por el estrecho de Ormuz transita no solo el 20% del petróleo mundial, también el gas y fertilizantes. Estos últimos clave para la agroproducción.

“En el lenguaje de los parqués, la liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería”, apunta Stephen Innes, gestor de SPI AM.

“El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema”, asegura el analista.