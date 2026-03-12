Cierre del estratégico paso de Ormuz y venganza, la primera reacción oficial del ayatolá Mojtaba

”No somos enemigos de los países que nos rodean y solo atacamos las bases de esos estadounidenses", se lee en el comunicado.

Según texto difundido por la televisión estatal iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei también pidió a los países del Golfo -su vecinos- que cierren las bases militares de Estados Unidos, y adelantó que la venganza es una prioridad “hasta que se logre por completo”.

Mojtaba dice en una parte de su comunicado que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas de Minab.

Venganza

El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, designado el domingo para suceder a su padre tras ser asesinado el primer día de la guerra, aún no aparece en público, informó AFP.

La agencia Tasnim también informó que este primer mensaje, que consta de siete apartados principales, contiene puntos especiales sobre el líder mártir de la Revolución islámica, así como sobre el papel y las responsabilidades del pueblo, las fuerzas armadas, las instituciones ejecutivas y el frente de resistencia.

También aborda la posición de los países de la región y la manera de enfrentar a los enemigos.

Bases estadounidenses

“Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo Jamenei.

El nuevo líder de 56 años prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses, publicó AFP.

“Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades”, enfatizó.