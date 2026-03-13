Corea del Norte acusa a Japón de planear invasión tras desplegar misiles de largo alcance

Para Pionyang, el "continuo" desarrollo y despliegue de diversas capacidades de ataque de largo alcance no responde "realmente" a la defensa "que defiende" Japón: "Forma parte integral de la preparación para una posible reinvasión", indicó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Así, el medio recriminó que actualmente Japón intenta "justificar su rearme, insistiendo en las 'crecientes amenazas de países vecinos' y 'un entorno de seguridad cada vez más grave'", mientras "invierte enormes cantidades de dinero en el presupuesto militar para cubrir todos los territorios con armas capaces de atacar a las naciones vecinas".

"No hace falta decir que los objetivos de estos misiles de largo alcance serán los países vecinos, incluyéndonos a nosotros, a quienes Japón ha calificado de 'amenaza desesperada' y 'el mayor desafío estratégico de todos los tiempos'", agregó la agencia oficial norcoreana.

Además, el medio acusó a Japón de actuar "de forma inapropiada e indigna", alegando que "el resurgimiento del militarismo por parte de una nación criminal de guerra" hace que el entorno de seguridad regional "se agrave".

A principios de esta semana, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, dijo que los misiles mejorados Tipo-12 de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa, que forman parte del esfuerzo de Japón por desarrollar armamento de fabricación nacional y tienen un alcance de 1.000 kilómetros, serán desplegados a finales de marzo en la prefectura de Kumamoto.

La primera ministra, Sanae Takaichi, ha reiterado la necesidad de que Japón fortalezca sus capacidades de defensa, aludiendo en el pasado a los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte y a la invasión rusa de Ucrania. Además, la mandataria ha prometido actualizar este año documentos clave en materia de seguridad y defensa.