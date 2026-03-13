España condena "enérgicamente" el ataque al contingente francés e italiano en Irak

A través de las redes sociales, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lamentó este viernes "profundamente" la muerte del suboficial francés Arnaud Frion en un ataque con drones de Irán en Erbil (Irak).

"Todo nuestro cariño y solidaridad con sus seres queridos, sus compañeros y el pueblo francés", señaló Sánchez, quien subrayó que Europa "es una comunidad de valores" y España siente como propio el dolor de toda Francia en un día como el de hoy.

El Ejecutivo, en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, trasladó "sus más sentidas condolencias" a Francia y deseó una pronta recuperación de los heridos.

"Este y otros injustificables ataques contra Irak y otros países de la región constituyen una violación flagrante de su soberanía e independencia y amenazan con deteriorar aún más la inestabilidad regional que se desencadenó el 28 de febrero", añade el comunicado.

Ese día comenzó una operación militar de EE.UU. e Israel contra Irán, que desencadenó las represalias de ese país en sus vecinos de la región, donde ha atacado sobre todo objetivos estadounidenses y energéticos.

La única manera de "atajar" la crisis, subrayó el Gobierno español, es el cese inmediato de los ataques, el respeto de todas las partes al derecho internacional y la reanudación de las negociaciones diplomáticas para "restablecer la estabilidad y avanzar hacia la paz en la región".

Además, reiteró su compromiso con la soberanía, la unidad y la estabilidad de Irak y emplazó a proteger y respetar los contingentes destacados en la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico (EI).

El ataque de Irán con drones se produjo contra las bases francesa e italiana en Erbil (Kurdistán iraquí), que colaboran en la lucha contra el EI desde 2015.