Wall Street termina en rojo una semana marcada por las amenazas sobre el estrecho de Ormuz

Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,26%, hasta 46.558 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,61 %, hasta 6.632 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,93 %, hasta 22.105 enteros.

En el cómputo semanal, el Dow Jones retrocedió un 2 %, el S&P 500 un 1,6 % y el Nasdaq, un 1 %. Mientras, el petróleo de Texas (WTI) subió hoy un 3,1 %, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril, manteniendo su racha alcista después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En el acumulado de la semana, avanzó un 8,6 %. El secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, aseguró este viernes que no hay que “preocuparse” por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo, gas y mercancías a través del estrecho, porque Washington se está ocupando de la situación.

Según Hegseth, la República Islámica actúa con “absoluta desesperación” en la estratégica vía, donde sus fuerzas han atacado buques cisterna y mercantes en medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel hace casi dos semanas. Los inversores temen que si el precio del Texas se mantiene alto durante un tiempo prolongado la economía de EE.UU. entre en estanflación.

Lea más: El jefe del Pentágono afirma que no hay que "preocuparse" por ataques en estrecho de Ormuz