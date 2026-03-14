Carrera abierta en los Óscar: grandes incógnitas y una gala que se perfila impredecible

"Este año parece ser más emocionante en términos de lo que comúnmente se llama una carrera", dice a EFE Pete Hammond, columnista de premios y principal crítico de cine del medio especializado Deadline.

La razón se debe a que los galardones de sindicatos, críticos y academias internacionales han repartido sus reconocimientos más altos a diversos filmes y actuaciones, alimentando la sensación de que casi cualquier resultado es posible cuando se abran los sobres este 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

'Sinners', de Ryan Coogler, es la más nominada no solamente de esta edición, sino también de la historia de estos premios, con 16 de ellas, seguido de 'One Battle After Another', de Paul Thomas Anderson, con 13 posibilidades de alzarse con un premio.

Aunque en un inicio la cinta de Anderson parecía dominar esta carrera tras haber ganado el galardón de mejor película en galas como los Globos de Oro, los Critics Choice Awards o los BAFTA, la última entrega de los premios de los Actores, que entrega el Sindicato de Hollywood (SAG), cambió de último minuto la narrativa al coronar el elenco de 'Sinners' como triunfadores de la noche.

Aun así, Hammond considera que la película de Anderson es la elegida para coronar con el premio de mejor película en los Óscar.

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"Creo que nunca había visto una cinta que tuviera una racha así: ganar prácticamente todo durante el año y luego llegar hasta los SAG y, de repente, perder", explica el experto.

Desde su punto de vista la comedia negra sobre un exrevolucionario en la búsqueda de su hija, que toca temas como el supremacismo blanco, el extremismo político o la migración en EE.UU., puede ganar porque "conecta con el espíritu del momento, y parece reflejar muchas de las cosas que están pasando ahora mismo".

También prevé que Anderson, ganador del premio del Sindicato de Directores (DGA), se alce con la estatuilla a mejor dirección. Aunque Coogler podría convertirse en el primer director negro en recibir este galardón y tiene un talento innegable, considera que "los votantes no se sientan a pensar en esas cosas" al momento de emitir su voto.

En su opinión no es debatible que la ganadora en el apartado de mejor actriz será Jessie Buckley por el drama 'Hamnet': "No hay ningún indicio que haya recibido, de que ella no se llevará un Óscar. Es la única en las categorías de actuación por la que apostaría sin dudar".

Por su parte, Timothée Chalamet, que con su interpretación en 'Marty Supreme' había sido el favorito del inicio de la temporada tras ganar premios como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, fue perdiendo fuerza en las últimas semanas y en paralelo, Michael B. Jordan ('Sinners') ganó terreno en galardones como los SAG.

El crítico explica que la más reciente controversia de Chalamet, en la que demeritó la ópera y el ballet en una entrevista, no afectó la opinión de los votantes, ya que se viralizó en redes después del cierre de la votación.

Sin embargo, señala que su actitud, que transmitía algo así como: "Merezco esto, realmente lo quiero, quiero ser un gran actor, esto es todo", pudo restarle simpatía entre los votantes.

Sobre su favorito, comenta: "Michael es un tipo elegante que se ha comportado de manera impecable durante su campaña", aunque no descarta para nada posibles sorpresas con las destacadas actuaciones de Leonardo DiCaprio ('One Battle After Another'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y el brasileño Wagner Moura ('O Agente Secreto').

Las de actor y actriz secundarios se encuentran en la misma volatilidad, pero considera que Amy Madigan ('Weapons') se impondrá en el apartado femenino, y apuesta por Sean Penn ('One Battle After Another') en el masculino.

Las predicciones de Hammond en la categoría internacional apuntan a la noruega 'Sentimental Value', que con sus nueve nominaciones refleja la potencia de la cinta en esta gala.

Sin embargo, advierte que la carrera está más reñida de lo que parece: 'O Agente Secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho también muestra fuerza con su nominación a mejor película y mejor dirección de casting, la nueva categoría.

Hammond es un gran partidario de 'Sirat', del español Oliver Laxe, pero considera que sus posibilidades son reducidas debido a su carácter atípico. Sin embargo, está convencido de que tras este recorrido, la película ha abierto "las puertas de Hollywood" para su director.

La 98º edición de los premios más importantes del cine se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).