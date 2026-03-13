Gente
13 de marzo de 2026 - 09:00

Conan O’Brien ya desplegó la red carpet de los Premios Óscar 2026

El presentador de los Óscar, Conan O'Brien, posa para una foto después de desplegar la alfombra roja para la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
El comediante Conan O’Brien, quien volverá a presentar la gala de los Premios Óscar, ya desplegó la red carpet en el Teatro Dolby de Los Ángeles. ¡Pasá y mirá las divertidas imágenes!

Por ABC Color

El presentador de los Óscar, Conan O’Brien, fue el encargado de desplegar la alfombra roja para la edición número 98 de la ceremonia anual de los Premios de la Academia.

Con su toque de humor y simpatía, el comediante estadounidense de 62 años hizo que el extendido de la red carpet fuera un momento muy divertido.

El presentador de los Óscar, Conan O'Brien, extiende junto a unos colaboradores la alfombra roja en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
La red carpet ya está lista en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California, donde el próximo domingo 15 de marzo serán entregadas las icónicas estatuillas.

Conan O'Brien habla con los medios después de desplegar la alfombra roja para la 98.a ceremonia anual de los Premios Óscar. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Por la alfombra roja del Teatro Dolby pasarán todos los nominados en las diferentes categorías de los Premios Óscar. O sea, como cada año, será el punto neurálgico donde desfilarán y posarán las estrellas del séptimo arte antes de ingresar a la ceremonia de entrega de estatuillas.

El presentador Conan O'Brien acostado en la alfombra mientras participa en el despliegue de la red carpet de la 98.ª edición de los Óscar en el Teatro Dolby, en Hollywood, California. (Frederic J. Brown / AFP)
Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el encargado de presentar los afamados Premios Óscar y como buen anfitrión ya se está preparando para la mágica velada que premia a lo mejor del cine.