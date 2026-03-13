Conan O’Brien ya desplegó la red carpet de los Premios Óscar 2026

El presentador de los Óscar, Conan O’Brien, fue el encargado de desplegar la alfombra roja para la edición número 98 de la ceremonia anual de los Premios de la Academia.

Con su toque de humor y simpatía, el comediante estadounidense de 62 años hizo que el extendido de la red carpet fuera un momento muy divertido.

Lea más: Premios Oscar 2026: horario y dónde ver la gala en vivo desde Paraguay

La red carpet ya está lista en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California, donde el próximo domingo 15 de marzo serán entregadas las icónicas estatuillas.

Lea más: Oscar 2026: todos los nominados

Por la alfombra roja del Teatro Dolby pasarán todos los nominados en las diferentes categorías de los Premios Óscar. O sea, como cada año, será el punto neurálgico donde desfilarán y posarán las estrellas del séptimo arte antes de ingresar a la ceremonia de entrega de estatuillas.

Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el encargado de presentar los afamados Premios Óscar y como buen anfitrión ya se está preparando para la mágica velada que premia a lo mejor del cine.