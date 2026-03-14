Detienen a dos ecuatorianos y dos venezolanos por presunta extorsión en Ecuador

Los sujetos fueron detenidos en las provincias andinas de Pichincha, cuya capital es Quito, y de Imbabura (norte).

"Los sujetos amedrentaban a sus víctimas pidiendo la suma de 2.000 dólares a cambio de no atentar contra sus vidas", señaló en ministro en sus redes sociales.

Añadió que los sujetos fueron aprehendidos en flagrancia durante dos allanamientos en ambas provincias, y puestas a órdenes de la justicia para su debido proceso.

Entre la evidencias recabadas figuran cuatro celulares, una motocicleta robada y comprobantes de pago.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.