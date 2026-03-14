EE.UU. y China celebran nueva ronda negociaciones comerciales domingo y lunes en la OCDE

Según dijeron a EFE fuentes conocedoras de las consultas, la reunión de las dos delegaciones se celebrará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la capital francesa, que se limita a ceder sus instalaciones.

Las conversaciones estarán encabezadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mientras que en representación de Pekín encabeza la delegación el viceprimer ministro chino He Lifeng, considerado el principal interlocutor en las negociaciones económicas con Washington.

El encuentro, el sexto desde que ambos países activaron su mecanismo de diálogo en 2025, servirá además para preparar la agenda de la visita que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto realizar a China a finales de marzo, en un viaje aún no confirmado por Pekín.

Las conversaciones llegan en un momento de fricciones comerciales y después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. limitara parte del marco jurídico utilizado por Washington para imponer aranceles a China, en un escenario internacional marcado además por la volatilidad energética tras el estallido de la guerra contra Irán.

El encuentro será la sexta ronda del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales establecido en mayo de 2025 en Ginebra, tras las reuniones celebradas posteriormente en Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, la última de ellas en octubre del año pasado.