El BID clausura sus reuniones anuales consolidando el mayor peso del sector privado

En la sesión de clausura de sus asambleas de gobernadores, el presidente del Grupo, Ilan Goldfajn, volvió destacar uno de los principales anuncios realizados durante estos encuentros: la culminación de la capitalización de 3.500 millones de dólares de BID Invest, la rama del Grupo centrado en el sector privado.

El gerente general de BID Invest, James Scriven, destacó en una entrevista con EFE que la nueva capacidad operativa se va a multiplicar por más de dos con respecto a los 10 primeros años de vida de la entidad, permitiendo pasar de 75.000 millones de dólares a unos 200.000 en financiamientos a lo largo de la próxima década.

Además de inversiones récord y el mayor impacto de los programas logrados este año, Scriven celebró también la reestructuración acometida en la organización.

"Incorporé a mucha gente de afuera, especialmente en el grupo de liderazgo, trayendo banqueros y banqueras a nuestra organización para poder darle una escalabilidad que antes no tenía", explicó.

Scriven afirmó también que para las reuniones anuales de 2027, que se celebrarán en Guatemala, espera poder presentar dos productos aún en desarrollo que tendrían importante impacto en Latinoamérica y el Caribe.

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Uno es para financiamiento en moneda local y otro para inversiones de capital, ya que, gracias a la fortalecida capacidad operativa de BIDInvest permitirá "hacer 300 millones de dólares de inversiones de capital en compañías por año".

Por su parte, Goldfajn, quiso subrayar a EFE la buena labor que las autoridades locales han hecho en el plano macroeconómico en los últimos años en Paraguay, país que ha destacado como ejemplo de crecimiento y desarrollo con especial apoyo de las empresas.

También resaltó el rol que el BID está teniendo en diversos programas en el país, incluyendo los recién anunciados en estas reuniones, como los de Paracel (productora de celulosa y gestora forestal a la que se ha concedido un programa de hasta 165 millones de dólares) o el proyecto de producción y exportación de fertilizantes a partir de hidrógeno verde de Atome y que están sumando para unos financiamientos de unos 1.000 millones de dólares al año.

"Cuando miramos lo hecho en los últimos años y sumamos lo que vamos a hacer, va a ser casi un 7 % del PIB de Paraguay en el que vamos a estar involucrados", afirmó.

A su vez, hoy se presentó Procure+, una reforma del sistema de adquisiciones en las operaciones financiadas por el BID.

En ese sentido, Goldfajn subrayó que los países miembros solicitaron medidas para poder atraer a más empresas a los procesos de subastas para así mejorar la competitividad.

Procure+ busca también incrementar la transparencia en los contratos para conocer "quién es el último beneficiario" y reducir los escenarios de conflictos de interés, puntualizó el economista brasileño-israelí.