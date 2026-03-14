Francia mantendrá su portaaviones y fragatas en el Mediterráneo oriental y no irán a Ormuz

"No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X, creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.

La diplomacia francesa respondió así a varios mensajes replicados en redes sociales en los que se afirma que Francia se está preparando para desplegar alrededor de diez buques de guerra en la región de Oriente Medio, tras el mensaje lanzado hoy por Trump.

El presidente de Estados Unidos confió este sábado en que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro", tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación totalmente descabezada", escribió Trump en su red Truth Social.

Horas después, este mismo sábado, Trump volvió a pedir ayuda internacional para permitir el paso de los barcos por el estrecho. "Los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz deben encargarse de ese paso, ¡y nosotros ayudaremos... Y MUCHO!", dijo.

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El mandatario aseguró que "Estados Unidos también se coordinará con esos países para que todo transcurra con rapidez, fluidez y éxito. Esto siempre debió haber sido un esfuerzo conjunto, y ahora lo será; ¡unirá al mundo en pos de la armonía, la seguridad y una paz duradera!".

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial.

Trump ha declarado que, "si es necesario", la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una "coalición internacional" para escoltar barcos por el paso.