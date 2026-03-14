Israel dice que ha completado 400 oleadas de bombardeos en Irán

“Hoy, la Fuerza Aérea israelí completó su oleada número 400 de ataques en el oeste y el centro de Irán”, detalla un comunicado castrense, que alega que los objetivos son infraestructuras militares, con especial énfasis en “sistemas de lanzamiento de misiles y redes de defensa aérea”.

Además, el texto señala que solo en las últimas 24 horas sus cazas han atacado más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.

Por su parte, el Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en esta guerra aérea, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

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La UNESCO ha confirmado daños en el Palacio de Golestán en Teherán, y el palacio Chehel Sotoun y la mezquita Yameh en Isfahan.

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En Israel, los misiles iraníes han causado 12 fallecidos hasta la fecha.