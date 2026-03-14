Venezuela expresa compromiso de fortalecer alianza con Rusia en 81 aniversario de relación

En redes sociales, el canciller venezolano, Yván Gil, destacó que ambas naciones han consolidado "un marco formal para la cooperación en los ámbitos político, económico y cultural".

El ministro señaló que a partir de la década de los 2000, estas relaciones "experimentaron un punto de inflexión significativo, impulsadas por el comandante Hugo Chávez, quien promovió el fortalecimiento de la alianza entre ambas naciones mediante la hermandad en un contexto global complejo".

Esta colaboración, prosiguió, ha abarcado diversas áreas, incluyendo energía, defensa, ciencia y tecnología, así como "un intercambio y apoyo político mutuo en foros internacionales".

"En nombre del Gobierno bolivariano, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo esta alianza, en el marco de nuestra diplomacia de paz y nuestra disposición a cooperar con todos los pueblos del mundo", agregó.

En X, el embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, expresó su convicción de que ambos países, "apoyándose en la rica experiencia de cooperación, la confianza mutua y la cercanía de enfoques fundamentales", continuarán "fortaleciendo sus vínculos en beneficio" de sus pueblos.

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Según una nota de la Cancillería, la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao Faría, se reunió con el diplomático ruso e intercambiaron cartas suscritas por los ministros de Exteriores de sus países.

A través de estas misivas, Caracas y Moscú ratificaron "al más alto nivel su inquebrantable voluntad de continuar fortaleciendo los profundos vínculos de amistad, cooperación y entendimiento mutuo que caracterizan su relación bilateral", según la Cancillería venezolana.

El pasado 2 de marzo, Gil y el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexánder Shchetinin, se reunieron en Caracas para revisar los "progresos" de su "cooperación estratégica", casi un mes después de que Moscú denunciara que sus compañías sufren presiones para abandonar el país suramericano.

En febrero, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció "abiertos intentos de expulsar" a las compañías rusas del mercado venezolano tras la operación militar estadounidense en ese país del pasado 3 de enero en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.