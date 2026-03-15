Al menos 12 soldados y 8 miembros de grupos de autodefensa asesinados en ataque en Nigeria

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la zona de Kanam, informó en un comunicado que recogen este domingo medios locales la Asociación de Desarrollo de Kanam (KADA, por sus siglas en inglés).

"El personal de seguridad, que realizaba una patrulla rutinaria por las comunidades de Garga, Kyaram, Gyambau y otros asentamientos vecinos sufrió una emboscada de camino a Wanka a manos de un numeroso grupo de bandidos fuertemente armados, que ascendían a varios cientos", detalló la KADA.

"El equipo de patrulla estaba formado por personal militar y por vigilantes locales que se desplazaban en dos vehículos", detalló la asociación.

Según la organización, en los enfrentamientos "murieron unos doce miembros de las fuerzas de seguridad", incluyendo dos militares de alto rango, así como ocho miembros de las citadas milicias de autodefensa.

"Aunque las informaciones indican que algunos de los bandidos fueron neutralizados durante el encuentro, la pérdida sufrida por nuestras fuerzas de seguridad y los defensores de la comunidad es profundamente dolorosa e inaceptable", señaló la KADA.

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Tras la emboscada, los hombres armados atacaron también la localidad de Kyaram, donde se llevaron bienes por valor de millones de nairas, incluido "un gran número" de cabezas de ganado.

Para la asociación, "esto agrava aún más el sufrimiento de unas comunidades rurales ya de por sí vulnerables".

En este sentido, el comunicado recordó que los residentes en esta zona de Plateau sufren regularmente ataques, robos de ganado, secuestros y destrucción de sus propiedades por parte de bandidos armados que "parecen operar con alarmante impunidad".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).