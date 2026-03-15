Australia descarta enviar buque de guerra al estrecho de Ormuz pese a petición de EE.UU.

La ministra de Transporte australiana, Catherine King, aseguró que Camberra no tiene previsto desplegar un navío militar en esa zona estratégica del golfo Pérsico, por donde circula aproximadamente el 20 % del suministro mundial de combustible.

"No enviaremos un barco al estrecho de Ormuz", declaró King en una rueda de prensa, al subrayar que el Gobierno ha sido "muy claro" sobre el tipo de contribución que Australia está dispuesta a ofrecer en el actual contexto de tensiones en Oriente Medio.

La ministra explicó que, por el momento, Australia no ha recibido una solicitud formal para enviar un buque de guerra a esa zona. "No tenemos constancia de que se nos haya pedido y no es algo a lo que estemos contribuyendo", añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó recientemente a los países que importan petróleo que atraviesa el estrecho de Ormuz a participar en la protección de las rutas marítimas, en medio de los ataques contra embarcaciones comerciales en la región.

King indicó que la contribución australiana se centra en otras áreas, entre ellas el despliegue de aeronaves en los Emiratos Árabes Unidos para apoyar tareas de defensa y asistencia a ciudadanos australianos que se encuentran en Oriente Medio.

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El Gobierno también gestiona el retorno de nacionales desde la región ante el deterioro de la situación de seguridad. Según el Ejecutivo, más de 5.000 australianos han regresado al país en decenas de vuelos organizados en las últimas semanas.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, lo que convierte cualquier alteración en su seguridad en un factor clave para los mercados energéticos globales.