Daniel Noboa acusa a Correa el supuestamente haber "regalado" Ecuador "a los narcos"

El cruce de acusaciones surgió después de que Noboa señalara el viernes en X que "Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo".

"Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos. Este acuerdo beneficia al 53% de nuestras exportaciones no petroleras, consolida sectores productivos que ya sostienen miles de empleos y abre la puerta para que nuevos productos ecuatorianos lleguen a ese mercado", indicó Noboa.

En reacción a ese mensaje, Correa señaló el viernes: "NO, sinvergüenza, Ecuador siempre ha tenido UN camino: el de la dignidad y el bien común".

"Has entregado el país a los intereses estadounidenses. Lo que has firmado es estúpido, más aún considerando los gigantescos subsidios agrícolas gringos. Ni siquiera te puedo decir traidor a la Patria, porque la tuya es EE.UU., a la que -por el contrario- estás sirviendo muy bien", escribió en referencia a que Noboa -quien tiene doble nacionalidad- nació en Miami.

Este domingo, el jefe de Estado reaccionó a ese comentario con el mensaje en X que reza: "No prófugo, abrimos el Ecuador al comercio, la inversión y el empleo. El país se lo regalaste tú a los narcos, y lo estamos recuperando. Te queda poco", advirtió Noboa a Correa, quien ha sido condenado por corrupción y vive en Bélgica desde que terminó su mandato.

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Desde inicios de 2024, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos "terroristas".

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal, delitos a los que ahora combate también con más apoyo internacional de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.