Abuelas de Mayo acusan a Milei de usar el negacionismo para amedrentar la protesta social

“Destruir el consenso sobre el terrorismo de Estado, hablar mal de las luchas de los organismos de derechos humanos y poner la culpa de lo que sucedió en las personas que fueron víctimas tiene que ver con un amedrentamiento de la protesta social”, sostuvo Poblete en una conversación con EFE en Madrid.

En el marco del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina, Claudia Poblete Hlaczik, nieta restituida y referente de Abuelas de Plaza de Mayo, inició una gira de por Bruselas, Berlín y Madrid.

Invitada por la fundación alemana Heinrich Böll, la visita busca visibilizar la situación actual de Argentina y asegurar la supervivencia de Abuelas.

"Hay un apoyo social al consenso democrático detrás de los valores de memoria, verdad y justicia. No es esa la razón por la cual la gente elige a Milei, pero a la vez se está generando un discurso desde el Gobierno mismo, desde algunos medios de comunicación, de revisionismo y de negacionismo", apuntó.

El contexto que enmarca esta gira de Poblete no es menor. Durante el debate presidencial de 2023, Milei cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos por la dictadura y sostuvo que en los años 70 "hubo una guerra" en la que las fuerzas del Estado "cometieron excesos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 24 de marzo de 2024, día nacional de la Memoria en Argentina, el Gobierno publicó un vídeo que buscaba equiparar las acciones de la guerrilla con los crímenes del terrorismo de Estado.

Y el desmantelamiento institucional acompañó al discurso. En mayo de 2025, el Gobierno convirtió la secretaría de derechos humanos en subsecretaría; el vaciamiento de sus estructuras y los despidos masivos de su personal técnico completaron el cuadro.

Al ser consultada sobre la posibilidad de una reacción social masiva frente a posibles retrocesos en materia de justicia, Poblete reconoció que el contexto económico es un obstáculo determinante.

"La gente está sometida a un ajuste brutal y preocupada por su supervivencia, la presión por la supervivencia es mucho más grande que cualquier otra cosa que uno le puede poner enfrente", señaló, destacando además un desánimo generalizado y una desilusión que afecta la capacidad de salir a la calle.

Medio siglo después del inicio de la dictadura, Poblete subraya que interpelar a los jóvenes nacidos en democracia es el “desafío” y una “tarea fundamental”.

“Yo creo que hay una juventud hermosa en Argentina, muy organizada, que acompaña y que está siempre cerca. Apelamos un poco a seguir reforzando esos vínculos”, finalizó.