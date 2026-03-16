Avanzan las negociaciones sobre la reforma laboral en Portugal tras una nueva reunión

"En esta fase del proceso ya hay 80 artículos que están consolidados y, por lo tanto, hay más aspectos que nos unen que aspectos que nos separan", declaró la responsable de la cartera de Trabajo, para agregar que "se podría decir que es una nueva propuesta".

Por su parte, el secretario general de UGT, Mário Mourão, aseguró, en declaraciones a la prensa tras el encuentro, que hubo "una actitud diferente, más voluntad de negociar par parte de todos".

Ninguno de los dos dio detalles sobre los puntos en los que ya se habría logrado un acuerdo y los que todavía están en el aire.

La reunión se dio un día después de que el nuevo presidente del país, António José Seguro, defendiera que se necesita "un acuerdo equilibrado" en materia laboral y apelara a todas las partes a tratar de encontrar una solución tras meses de estancamiento.

El pasado 28 de febrero, cientos de personas se manifestaron por el centro de Lisboa en protesta contra la reforma laboral que quiere impulsar el Ejecutivo de centroderecha, en una marcha convocada por la otra gran central sindical del país, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN).

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Este lunes, la CGTP-IN denunció que el Gobierno no aceptó reunirse con sus representantes, algo que tildó como "un ataque a la democracia".

Los representantes de los trabajadores piden la retirada de la reforma tal y como está planteada porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

El pasado 11 de diciembre, Portugal fue escenario de una huelga general, la primera en doce años en el país, contra la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo.