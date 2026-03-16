Ecuador intensificará las operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado

"Le recordamos que la disposición es permanecer en sus casas durante las horas establecidas para proteger la seguridad de todos", dijo en referencia a los habitantes de las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde regirá el toque de queda desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT), hasta fin de mes.
Anotó que "esta nueva etapa de la fase 'Ofensiva Total' desplegará más de 30.000 militares y 35.000 policías" en esas jurisdicciones.
Además, "las operaciones contra la minería ilegal, los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico se intensificarán en todo el territorio nacional", abundó.
"Vamos a recuperar el control de los espacios donde las mafias han intentado imponerse, y proteger a las familias ecuatorianas. Su colaboración y respeto a las disposiciones es fundamental en este esfuerzo conjunto por la seguridad del Ecuador", finalizó.
En su lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, Ecuador cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", y a las que vincula con el narcotráfico y la minería ilegal, principalmente.
Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.