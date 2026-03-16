EE.UU. podrá expulsar a inmigrantes irregulares a terceros países, entre ellos Paraguay

Un tribunal federal de Estados Unidos autoriza, hasta nueva orden, al gobierno de Donald Trump a expulsar a inmigrantes en situación irregular a terceros países.

Según la agencia AFP, en una breve resolución, el tribunal de apelaciones suspende la decisión emitida el 25 de febrero por un juez.

El tribunal de apelaciones se pronuncia con carácter provisional y precisa que dictaminará sobre el fondo una vez que haya examinado los argumentos escritos de ambas partes y fijado una fecha de audiencia en las próximas semanas.

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Lo que está en juego es determinar si “el gobierno puede, sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado, o a un país donde probablemente será perseguida o torturada”, había explicado el juez Brian Murphy en su decisión inicial.

Acuerdo con Paraguay

Paraguay podría ser uno de los destinos de los inmigrantes en situación irregular expulsados desde territorio estadounidense ya que el gobierno de Santiago Peña firmó con Estados Unidos un acuerdo migratorio en agosto de 2025 referido a terceros países.

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Según el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) sellado entre las cancillerías de Paraguay y Estados Unidos, en Washington DC., los solicitantes de asilo en EE.UU. podrían ser reconducidos hacia a Paraguay.

El Gobierno de Donald Trump había explicado el año pasado que busca “compartir la carga” enviando a terceros países a inmigrantes de otras regiones.

El acuerdo fue ampliado en febrero pasado y se refiere que con esta cooperación los rechazados por Estados Unidos “puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”, pero no aclara si se tratarían de deportados.

Otros casos

El magistrado Brian Murphy ya había bloqueado provisionalmente en marzo de 2025 la expulsión de extranjeros de origen asiático a Libia.

También -siempre según la AFP- había suspendido en abril la expulsión de otros extranjeros a Sudán del Sur, ya que a su juicio las personas objeto de una expulsión a un país distinto del suyo debían ser informadas de ello y disponer posteriormente de un plazo significativo para presentar un recurso sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

El juez Murphy concluyó luego que las nuevas directrices dictadas en marzo de 2025 por el Departamento de Seguridad Interior en materia de expulsiones a terceros países eran “ilegales”.

Prioridad del gobierno de Trump

El presidente Donald Trump ha situado la lucha contra la inmigración clandestina como una prioridad absoluta, evocando una “invasión” de Estados Unidos por “criminales provenientes del extranjero”.

Pero su programa de expulsiones masivas ha sido frenado o contrarrestado por múltiples decisiones judiciales, incluso de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, bajo la premisa de que las personas afectadas deben poder hacer valer sus derechos.