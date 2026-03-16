El Ejército de Somalia mata a nueve yihadistas de Al Shabab en el sur del país

"Los individuos eran responsables de causar daño e inseguridad a la población local", publicó a última hora del domingo la cartera ministerial en su cuenta de la red social X.

El ataque se llevó a cabo el domingo con el objetivo de "eliminar" a los terroristas y "liberar" aquellas zonas donde se esconden, en medio de crecientes operaciones antiterroristas en las últimas semanas.

Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la Unión Africana e incluso Estados Unidos, este último a través de bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

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Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.