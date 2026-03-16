Juez bloquea los cambios hechos por el Gobierno Trump a las recomendaciones de vacunación

El juez federal Brian E. Murphy se puso del lado de la Academia Estadounidense de Pediatría y otras organizaciones demandantes que impugnaron las modificaciones y la reestructuración del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que establece el calendario de vacunación infantil.

En enero pasado el HHS anunció que dejó de hacer obligatorias cuatro vacunas, las del rotavirus, la gripe, la enfermedad meningocócica y la hepatitis A, dentro del calendario de inmunización infantil en Estados Unidos en el marco de su revisión de estos programas.

Estas cuatro vacunas pasaron a ser opcionales, y se administran o no con base en la decisión acordada que adopten, caso por caso, los padres y los médicos.

Con el cambio ordenado, la recomendación de vacunar a los niños se redujo de 18 a 11 enfermedades contra las que se les inmuniza, lo que supuso un giro sustancial en el sistema sanitario de Estados Unidos.

Al respecto, Murphy dijo en su fallo que, además de ser contrario a la ley, el memorando de enero pasado “fue arbitrario y caprichoso”, dado que abandonó la práctica de larga data de la agencia de recabar recomendaciones del ACIP antes de modificar los calendarios de vacunación.

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El año pasado, Kennedy Jr. destituyó a los 17 miembros que integraban el ACIP reemplazándolos con personas afines a su política de reducción de vacunas.

El fallo de este lunes supone un revés en la agenda del secretario del HHS sobre las vacunas.