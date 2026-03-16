Las bolsas europeas abren casi planas pendientes de Irán en semana de bancos centrales

En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,12 % y cambiándose a 1,143 unidades, mientras la Bolsa de Londres, la de Fráncfort y la de París suben un 0,32 %, un 0,15 % y un 0,08 %, la de Milán cae un 0,08 % y la de Madrid el 0,03 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube el 0,0,7 %.

El petróleo brent, de referencia en Europa, sube a esta hora un 2,67 %, y el barril se encuentra a 105,90 dólares tras el ataque durante el fin de semana de EE.UU. a la isla de Jarg amenazando con afectar a futuro a la infraestructura petrolera, clave teniendo en cuenta que desde allí se exporta en torno al 90 % del crudo iraní.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también avanza el 1,92 %, hasta los 98,66 dólares, mientras que el gas natural TTF sube un 2,47 % y se encuentra en 52 euros el megavatio por hora.

En cuanto a los metales preciosos registran caídas, en el caso del oro, del 1,17 %, con la onza en 5.002,3 dólares y la plata cede el 2,58 %, hasta los 79,24 dólares.