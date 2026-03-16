Ucrania vuelve a golpear con drones una refinería en la región rusa de Krasnodar

Según informaron los servicios de emergencia, el ataque provocó un incendio en la refinería de la localidad de Labinsk, sin que se produjeran heridos.

Los bomberos ya se han personado en el lugar del siniestro para sofocar el fuego causado por los fragmentos de los aparatos no tripulados enemigos.

Kiev ya había provocado sendos incendios el jueves y sábado en otra gran refinería de la región, Tijoretsk-Nafta.

Desde que se supo que Rusia se está beneficiando del alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán, los ucranianos han intensificado sus ataques contra refinerías y la infraestructura energética del país vecino.

A su vez, las defensas antiaéreas rusas han derribado durante la madrugada 38 drones que se dirigían a Moscú, según denunció en las redes sociales su alcalde, Serguéi Sobianin. La capital rusa ya había sido atacada el sábado por 53 aparatos enemigos.

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Debido a la intensificación de los ataques ucranianos, el presidente ruso, Vladímir Putin, dedicó el viernes la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia a la defensa de las infraestructuras críticas del país.