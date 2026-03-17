Coordinador del partido de Machado denuncia que le negaron la amnistía en Venezuela

"Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA", publicó el activista político en su cuenta de X.

También criticó la decisión de los tribunales y acusó al Gobierno de perseguir "al que piensa diferente" y de convertir al Tribunal Supremo de Justicia "en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios".

"Hablan de convivencia democrática, pero es delito ser ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos", añadió.

Alviárez fue detenido junto a la exdiputada Dignora Hernández en marzo de 2024 por su supuesta vinculación con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de ese año.

Posteriormente, el activista político fue excarcelado con medidas cautelares el pasado 8 de febrero, en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

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A finales de ese mes, se promulgó una Ley de Amnistía y se inició un proceso de recepción de solicitudes para la revisión de casos.

En los últimos días, organizaciones han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo las de dos periodistas y un grupo de sindicalistas.

Consultado por las negativas, este martes el presidente del Parlamento afirmó que todos "tienen derecho a apelar" ante los tribunales, y reiteró que la comisión parlamentaria para el seguimiento de la legislación seguirá analizando casos.

La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.