Dos muertos en Tel Aviv tras una andanada de misiles de Irán

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) confirmó la muerte de estas dos personas, que fueron encontradas ya sin vida entre los escombros del edificio pasada la medianoche del martes.

"Vimos humo saliendo de un edificio con graves daños y cristales rotos. Entre los escombros, encontramos a dos personas inconscientes, sin pulso ni respiración, con heridas graves. Les realizamos la evaluación médica, pero no presentaban signos vitales y no tuvimos más remedio que declararlas muertas en el lugar", afirmó uno de sus paramédicos.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de que las dos víctimas tenían alrededor de 70 años. El Canal 12 israelí indicó que estaban en la escalera del edificio y que probablemente uno de ellos tenía una discapacidad que le impedía llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.

El impacto mortal se produjo como resultado "con toda probabilidad" de un misil de racimo lanzado por Irán a la zona de Tel Aviv, según confirmó a EFE el Ejército israelí.

Según United Hatzalah, sus paramédicos acudieron a 45 sitios donde se produjeron impactos y trataron a ocho personas con heridas leves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para abrirse antes de caer y dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros.

En los últimos días, varios de estos misiles han caído en la zona de Tel Aviv sin ser interceptados por los sistemas de defensa israelíes, según confirmó a EFE el Ejército, que no pudo precisar si el ataque registrado la noche de este martes logró ser interceptado.

Los últimos dos muertos en Israel fueron precisamente por otro misil de racimo. Se trató de dos trabajadores de la construcción que se encontraban al aire libre cuando cayó uno en la zona cercana al aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv, objetivo frecuente de los ataques iraníes.

Además del impacto en Ramat Gan, se registraron en otras zonas de Tel Aviv, como en la estación de tren de Savidor, según informaron los Bomberos de Israel, que reportaron varios impactos y hablan de más heridos.

Los impactos se produjeron pasada la medianoche, tras sonar las alarmas antiaéreas en la zona de Tel Aviv y de Jerusalén, donde también se escucharon explosiones de intercepciones.