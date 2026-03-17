Las palabras del rey sobre la conquista de América generan controversia política en España

Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto.

La ministra portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, aseguró este martes que el Ejecutivo suscribe "al 100%" las palabras del rey, pronunciadas durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

La portavoz señaló que el Gobierno español fue informado de las palabras del rey y comentó que desea que sea una Cumbre Iberoamericana "al máximo nivel" y que cuente "con la mayor participación posible de líderes internacionales", dada la importancia y el contexto actual.

Poco después, la propia Sheinbaum no descartó acudir a esa cumbre y, en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México, afirmó que las palabras del rey Felipe VI suponen un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado de España, pero añadió que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico.

Al comentar las palabras de Felipe VI, el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se siente "orgulloso del legado español" en Latinoamérica y pidió contextualizarlas.

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Destacó también que la llegada de España a América conllevó una comunidad lingüística y cultural "excepcional", y agregó que hacer ahora un examen de lo ocurrido en el siglo XV es un "disparate".

Mientras, la portavoz de Vox (ultraderecha) en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que la conquista de América por parte de España fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia.

Millán resaltó que esta "empresa española", llevada a cabo por "la Corona española", se hizo "respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos".

Para la líder de Podemos (izquierda), Ione Belarra, el rey se quedó corto con sus palabras, que para ella "no están a la altura de la memoria democrática ni de la memoria colonial" que se debería hacer para reconocer el daño que se infringió y los efectos económicos que tuvo la colonización de América.

Tras las reivindicaciones de México, que ha solicitado un perdón oficial a la Corona española, estas afirmaciones del rey "son claramente insuficientes", según Belarra, que pidió reflexionar como país, más allá "de una mera mención en un discurso".

Por su lado, la portavoz de la izquierdista Sumar (socio minoritario del Gobierno), Verónica Martínez Barbero, consideró positivo que Felipe VI haya reconocido lo que España hizo en determinadas épocas y contra determinados pueblos.

"Está bien y nos ayuda a unir más lazos con comunidades y países que son hermanos al otro lado del Atlántico", sostuvo.

En octubre de 2025, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ya había recalcado que, a lo largo de la historia compartida entre España y México, "ha habido dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios mexicanos y que es "justo reconocerlo y lamentarlo".

Sheinbaum ya celebró entonces estas palabras, pues fue, según ella, "la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar una injusticia".

México había solicitado al rey de España un perdón oficial a través de una carta del entonces presidente López Obrador (2018-2024) que nunca fue respondida, por lo que Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, mientras que el Gobierno español decidió no enviar ningún representante en señal de protesta.