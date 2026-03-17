Moldavia acusa a Rusia de violación de espacio aéreo tras hallazgo de dron

“Se trata de una grave violación de nuestro espacio aéreo y una amenaza para nuestros ciudadanos”, escribió en su cuenta de X Sandu, que agregó que el aparato no tripulado fue hallado en la aldea de Tudora.
“Rusia viola reiteradamente nuestra soberanía y pone en peligro la vida de nuestra población”, afirmó Sandu.
Según medios moldavos, el dron fue encontrado por lugareños a unos 500 metros de la frontera estatal.
Moldavia, situada entre Rumanía y Ucrania, ha protestado en varias ocasiones por la entrada de drones rusos en su espacio aéreo. Chisinau acusa además a Moscú de llevar una guerra híbrida contra el país y apoyar a la oposición prorrusa.