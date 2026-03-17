Perú garantiza insulina y otros medicamentos en medio de denuncias de desabastecimiento

Al respecto, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, declaró que la disponibilidad de insulina está garantizada durante este año, con lo que se asegura la continuidad del tratamiento para miles de pacientes a nivel nacional.

"Hoy puedo anunciar que se ha dado solución a la problemática de la insulina en el país. Más de 114.000 frascos y unidades se encuentran en todas las regiones. Además, estamos adquiriendo 75.000 más", anunció Velasco.

El ministro, quien fue ratificado este martes en el cargo tras la salida de la economista Denisse Miralles como jefa de gabinete del Gobierno que preside José María Balcázar, dijo que la dotación de este medicamento también está asegurada en EsSalud, a pesar de que esta institución pertenece al Ministerio de Trabajo.

Velasco también visitó este martes las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Lima, donde supervisó el abastecimiento de medicamentos, el funcionamiento de la farmacia y de los servicios oncológicos, según informó su despacho.

El ministro aseguró que se verificó que los niveles de abastecimiento del centro sanitario se encuentran en más del 90 %, y que las autoridades no permitirán que los pacientes con cáncer del país asuman gastos de sus tratamientos.

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"No puede suceder que un paciente esté sufriendo por un medicamento. Hoy, el 25 % de los pacientes aún presenta gasto de su bolsillo, y eso es algo que debemos erradicar", sostuvo.

El ministro también informó que ya se han implementado mesas de trabajo con EsSalud para abordar la problemática de la falta de medicamentos y dijo que se dará una "respuesta inmediata" ante cualquier riesgo de desabastecimiento.

Especialistas, pacientes y medios locales han denunciado en las últimas semanas la constante falta de medicinas en establecimiento de salud pública, sobre todo en los hospitales de la seguridad social del país.

Las autoridades de ese organismo negaron en febrero pasado que existiera una crisis de desabastecimiento, aunque anunciaron la creación de una comisión para dar una "respuesta rápida" para solucionar la falta de algunos medicamentos.

El Gobierno de Balcázar reemplazó el pasado 12 de marzo al hasta entonces presidente de EsSalud, Segundo Acho, por Luis Rosales Pereda, tras las críticas a su gestión y la crisis de medicamentos en la institución.