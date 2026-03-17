Reporteros Sin Fronteras alerta de una "asfixia silenciosa" del periodismo en Ecuador

"Sí nos genera preocupación la manera en que viene actuando el Gobierno de Ecuador, porque aunque no estamos en un escenario como el de El Salvador, de cierre mucho más total del espacio cívico y del espacio informacional, no podemos normalizar pequeños episodios, porque es justamente a través de esas prácticas que parecen inofensivas que se van cerrando los espacios", señaló Artur Romeu, director para América Latina de RSF, en una rueda de prensa en Quito.

Romeu dijo que han conocido de agresiones que sufrieron reporteros durante la cobertura de las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, que ha habido "episodios de presión jurídica contra medios" y que cada vez más periodistas denuncian la dificultad de contactar a funcionarios públicos para obtener información, incluso a través de la ley de acceso a información pública.

Además, señaló que les habían generado "preocupación" unos lineamientos fijados por las Fuerzas Armadas para las coberturas que se hicieron públicos en febrero y en los que el jefe militar disponía que se "evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que, a su juicio, perjudique la imagen institucional", y que se los clasifique como "afines, neutrales o críticos", aunque luego la institución señaló que no estaban en vigencia.

"El simple hecho de que exista ese documento es razón suficiente para estar preocupados, no como un hecho aislado, sino como parte de una percepción de un cerco que se cierra sobre los periodistas", añadió.

A estas trabas generadas por el Estado, Romeu añadió la violencia que están sufriendo periodistas en zonas en las que hay una presencia fuerte del crimen organizado, lo que produce "autocensura" en otros medios.

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Indicó que alrededor de veinte periodistas tuvieron que salir de sus ciudades e incluso del país en los últimos dos años "para buscar refugio" porque sufrieron amenazas y persecución, y que otros seis fueron asesinados en el último año.

"No podemos normalizar esa situación", dijo y agregó que en al menos cuatro casos tienen indicios de que los crímenes "han ocurrido en represalia a su labor periodística".

"La imagen que tenemos es que los periodistas están en el medio de un fuego cruzado en el que no se sabe de dónde vienen las balas", lamentó.

El director regional de RSF aseguró que la libertad de prensa es un termómetro de la salud de la democracia. "Eso es clave, porque en qué medida lo que está pasando con el periodismo en el país es un indicador de algo más grave que está pasando en términos democráticos en Ecuador", cuestionó.

Añadió que el Gobierno no puede limitarse a decir que no está censurando, por lo que esperan que "adopte una postura proactiva en la construcción de un entorno seguro para el ejercicio del periodismo".