Rodríguez Zapatero regresa a Venezuela para apoyar en el proceso de amnistía

Rodríguez Zapatero participa en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas, sobre la amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo y que ha permitido la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, de acuerdo con cifras oficiales.

El encuentro se celebra en el Palacio Federal Legislativo, sede de la AN, con la participación de diputados chavistas y de oposición, miembros de la comisión especial creada con el fin de hacer seguimiento a la amnistía y revisar casos no contemplados en la normativa.

La ley fue aprobada el 19 de febrero para los procesos de presos políticos desde 1999, pero se aplica de forma específica a los vinculados con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

La Justicia había otorgado hasta el pasado jueves un total de 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares.

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales han negado la libertad plena a dos trabajadores de la prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder y nobel de la paz María Corina Machado.

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El expresidente del Gobierno español, quien ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, visitó Caracas a principios de febrero, cuando se reunió con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en quien expresó sentir una "gran confianza".

El pasado 2 de marzo, Rodríguez Zapatero aseguró que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del "diálogo" en Venezuela.

En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado español, el exmandatario ha subrayado que en ningún momento ha percibido dinero por las "miles de horas" de su vida dedicadas "al diálogo" en la nación latinoamericana.