Rusia declara en busca y captura al director del portal de noticias 'Meduza'

Kolpakov ha sido incluido en la lista que Interior actualiza cada cierto tiempo, según informó este martes otro medio independiente, 'Mediazona'.

La lista no precisa el caso penal del que se le acusa, aunque en agosto del pasado año el periodista ya fue multado por participar en una organización indeseable, como fue catalogada 'Meduza' en enero de 2023 por representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden constitucional.

En diciembre pasado la Justicia rusa condenó a cinco años de cárcel a Galina Tímchenko, fundadora del portal y que trabaja desde hace años en Riga, capital de Letonia.

Anteriormente, Tímchenko había sido declarada en busca y captura, por lo que se espera que Kolpakov sea condenado próximamente en rebeldía.

Las autoridades rusas bloquean desde hace años el acceso a su página web en territorio ruso, donde Timchenko fundó 'Meduza' en 2014, año en que Rusia dio inicio al conflicto con Ucrania al anexionarse la península de Crimea.

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La ley de organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y otorga a la Fiscalía General el derecho de asignar este estatus a cualquier organización no gubernamental extranjera o internacional si decide que sus actividades amenazan "los fundamentos del orden constitucional, la capacidad de defensa o la seguridad de Rusia".

Occidente ha condenado esta ley al señalar que se trata de una herramienta de represión para acallar todas las voces opositoras en Rusia, tendencia que se ha exacerbado en los últimos cuatro años de guerra.

Las autoridades rusas han cerrado en los últimos años todos los medios independientes, aunque los rusos aún pueden acceder a aquellos portales digitales que siguen operando en el exilio.