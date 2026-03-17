Tensión en Irán ante una multitudinaria festividad que las autoridades quieren detener

Esta noche se celebra la fiesta de las hogueras denominada Chaharshanbe Suri, que tiene lugar el último martes del calendario iraní, pero este año se enfrenta a los llamamientos de las autoridades a no festejarlo en medio del conflicto y ante posibles "conspiraciones del enemigo".

"Las concentraciones con mucho ruido de material explosivo, petardos y fuegos artificiales pueden ser aprovechadas por elementos agitadores y alborotadores", advirtió la Fiscalía General del país en mensajes SMS enviados a los ciudadanos.

La televisión estatal está llamando a los partidarios de la República Islámica a salir a las calles por la tarde "para impedir las conspiraciones del enemigo sionista", en alusión a otra posible protesta en contra de la teocracia iraní después de las manifestaciones de enero.

Cada año los iraníes se concentraban la última noche del año persa en parques o lugares públicos para celebrar el Chaharshanbe Suri prendiendo hogueras, lanzando petardos y bailando con una libertad que en otras épocas del año no se permiten.

En esta ocasión la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, desatada el 28 de febrero, está limitando su celebración a tres días del año nuevo persa o Noruz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Muchos iraníes han compartido su temor de salir a las calles por las represalias de las autoridades y los bombardeos que puedan producirse, según han declarado ciudadanos a EFE.

El pasado 13 de marzo, con motivo del Día de Al Quds (Jerusalén), miles de personas, entre ellas altos cargos del país, desafiaron las amenazas de Israel y se movilizaron por el centro de la capital, pese a registrarse una explosión cerca del recorrido que mató al menos a una persona.

"Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo", enfatizó entonces el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, de quien Israel anunció este martes su muerte.

Teherán no ha actualizado desde el 5 de marzo la cifra total de muertos en el país por el conflicto. Ese día el balance oficial se situaba en 1.230.

El Ejército israelí comunicó este martes además el fallecimiento del comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani, mientras que el primer día de la ofensiva acabó con la vida del entonces líder supremo, Alí Jameneí, que ha sido sustituido por su hijo, Mojtaba Jameneí.