Canadiense es arrestado en México por supuesto asesinato de un jefe de la mafia

La Policía de la ciudad de Hamilton, a unos 60 kilómetros al suroeste de Toronto, confirmó este miércoles a varios medios el arresto en México de Daniel Tomassetti, que tenía una orden de búsqueda y captura desde 2018 en relación con el asesinato de Angelo Musitano y Mila Barberi, así como el intento de acabar con la vida de una tercera persona.

La Policía agregó que Tomassetti está a la espera de ser extraditado a Canadá.

Musitano formaba parte de una conocida familia de la 'Ndrangheta, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, y fue asesinado en la puerta de su casa en Hamilton en mayo de 2017.

Barberi fue tiroteada en su vehículo también en las cercanías de Toronto, meses antes del asesinato de Musitano. La Policía ha señalado que su muerte fue un error y que en el mismo ataque resultó herido su novio, Saverio Serrano, quien estaba vinculado con la 'Ndrangheta.

Tras las muertes de Musitano y Barberi, la Policía canadiense arrestó a un individuo, Jabril Hassan Abdalla, y emitió órdenes de búsqueda y captura contra Michael Graham Cudmore y Daniel Tomassetti, que se cree que huyeron a México.

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El cuerpo de Cudmore fue encontrado en junio de 2020 en un vehículo en México.

La organización criminal dirigida por la familia Musitano fue creada en la década de los años cuarenta del siglo XX y fue la responsable en los años ochenta de una campaña de atentados con explosivos contra empresas de Hamilton que se negaban a pagar a la mafia.

A principios del siglo XXI, los Musitano también controlaban parte del negocio del tráfico de cocaína en el país.

El asesinato en 2017 de Angelo Musitano, así como otros cometidos en Toronto en esos años, fue relacionado con una disputa entre familias mafiosas de la ciudad estadounidense de Buffalo.