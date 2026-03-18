'Del capricho al disparate', Goya y Dalí dialogan en una exposición artística en Bolivia

'Del capricho al disparate: Goya-Dalí' es el nombre de la exposición montada en el Museo Nacional de Arte (MNA) en La Paz, dentro de una iniciativa de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Embajada de España en Bolivia.

Esta "magnífica exposición" permanecerá abierta en La Paz hasta el próximo 10 de mayo y luego será llevada a las regiones de Santa Cruz y Cochabamba, explicó a EFE el embajador de España en La Paz, Fernando García Casas.

"Goya-Dalí es la pasión, la pasión española, que es también la pasión latinoamericana", destacó el diplomático e invitó al público a visitar la muestra.

La directora del MNA, Aida Rada, señaló por su parte que, dentro de la nueva gestión que inicia en el museo tras el cambio de Gobierno en noviembre pasado, "es muy importante" para el repositorio "recibir una muestra como esta, que es de Goya y de Dalí, dos artistas españoles tan representativos, que llega a Bolivia en una ocasión única".

"La importancia es crucial porque es como que estamos cumpliendo los objetivos de gestión trazados desde nuestro presidente (Rodrigo Paz), el mundo en Bolivia y Bolivia en el mundo", dijo Rada a EFE.

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La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), de la que depende el MNA, indicó en sus redes sociales que el soporte de la exposición es la serie de Goya 'Los Caprichos', publicada en 1799, "estampas sobre las cuales Dalí coloreó, dibujo, adhirió caligrafía y textos como marcas de su universo surrealista (1973)".

La muestra, instalada en el Patio de Cristal del MNA, reúne 80 obras grabadas que "forjan un diálogo cultural invaluable, conectando dos momentos fundamentales del arte español: la crítica social ilustrada de finales del siglo XVIII y la explosión surrealista del XX", resaltaron por su parte la Embajada española y la Aecid en un comunicado de prensa.

Según la misma fuente, la serie 'Los Caprichos' de Goya representa "una denuncia feroz contra la superstición, la ignorancia, la corrupción eclesiástica y nobiliaria, las estructuras de poder opresivas y la invasión napoleónica de España".

En esta exposición, Dalí "reinterpreta fielmente las composiciones de los Caprichos goyescos, pero las transforma coloreándolas con paletas vibrantes" e inserta "motivos emblemáticos de su iconografía", como los relojes blandos o los elefantes estilizado, explicó el comunicado.

"Su trascendencia radica en elevar el capricho goyesco a un disparate daliniano puro, donde lo irracional anula la lógica consciente, posicionándolo como puente entre tradición española y vanguardia global, con impacto perdurable en el cine, la publicidad y la cultura pop", agregó.

La cooperación española destacó que la muestra "fortalece los lazos hispano-bolivianos y democratiza el acceso a manifestaciones esenciales del arte universal".