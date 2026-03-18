El canciller iraní avisa: “ola de repercusiones globales apenas comienza”

Estados Unidos e Israel lanzaron una ataque -al que denominaron preventivo- contra Irán el pasado 28 de febrero con el objetivo de eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema político.
La República Islámica reaccionó con represalias por los bombardeos israeloestadounidense.
“La ola de repercusiones apenas comienza y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, fe o raza , publicó en la red social X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.
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Renuncia del jefe de antiterrorismo de Trump
Junto a su comentario publicó una copia de la carta de renuncia del jefe de contraterrorismo de Estados Unidos, Joseph Kent, quien dijo abandonar el cargo por su oposición a la guerra.
“Cada vez más voces -incluyendo autoridades europeas y estadounidenses- afirman que la guerra contra Irán es injusta. Más miembros de la comunidad internacional deberían hacer lo mismo”, agregó Araqchi.