Mundo
18 de marzo de 2026 - 12:13

El canciller iraní avisa: “ola de repercusiones globales apenas comienza”

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán.
Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. 123356+0000 HANDOUT

TEHERÁN. Las repercusiones de la guerra en Oriente Medio se sentirán globalmente, afirmó el jefe de la diplomacia iraní, quien celebró las críticas contra el conflicto en países occidentales.

Por AFP

Estados Unidos e Israel lanzaron una ataque -al que denominaron preventivo- contra Irán el pasado 28 de febrero con el objetivo de eliminar el programa nuclear iraní y propiciar un cambio en el sistema político.

La República Islámica reaccionó con represalias por los bombardeos israeloestadounidense.

“La ola de repercusiones apenas comienza y golpeará a todos, sin distinción de riqueza, fe o raza , publicó en la red social X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

Lea más: Irán amenaza a Argentina con una “respuesta proporcionada”

Renuncia del jefe de antiterrorismo de Trump

Junto a su comentario publicó una copia de la carta de renuncia del jefe de contraterrorismo de Estados Unidos, Joseph Kent, quien dijo abandonar el cargo por su oposición a la guerra.

“Cada vez más voces -incluyendo autoridades europeas y estadounidenses- afirman que la guerra contra Irán es injusta. Más miembros de la comunidad internacional deberían hacer lo mismo”, agregó Araqchi.