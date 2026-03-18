Irán dice que ha contenido el fuego provocado por ataque israelí al yacimiento de Pars Sur

El gobernador de Asaluyeh, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim, dijo que los bombardeos provocaron incendios en varias partes de la instalación, pero que los bomberos y las fuerzas de rescate consiguieron contener el fuego "lo más rápidamente posible" y "la situación en la zona está ahora completamente bajo control", sin que el ataque haya dejado víctimas.

Pocas horas antes, el gobernador había alertado de "humo negro" en la zona, pero aseguró que no había riesgo de fuga de gases y que el fuego y el humo que queda actualmente se extinguirá automáticamente.

Sin embargo, las autoridades no detallaron si estos ataques han provocado una suspensión de la producción o del suministro de gas de este yacimiento, que junto con el adyacente de North Field (que llega hasta Catar) es el mayor de gas natural condensado del mundo, con una superficie de 9.700 kilómetros cuadrados.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, condenó el ataque israelí a este yacimiento asegurando que se trata de un "paso peligroso e irresponsable de la actual escalada militar en la región".

"Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente", dijo el portavoz.

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Por su parte, el Ejército iraní amenazó este miércoles con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel en la región si son atacadas sus infraestructuras.

"Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo", dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars.

El Ejército apuntó que considera "legítimo" atacar "la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen" y subrayó que tomará "represalias contundentes a la primera oportunidad".

El episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera del país y punto donde se almacena el 90 % del crudo que Irán exporta al mundo.

Tras aquellos ataques, Irán amenazó entonces con destruir "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si sus propias instalaciones energéticas vuelven a ser atacadas.