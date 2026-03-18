La Bolsa de Londres cae 0,94 % pendiente de la decisión sobre tipos en EEUU y Reino Unido

El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 98,31 puntos, hasta 10.305,29; mientras que el secundario, el FTSE 250, bajó un 0,48 %, hasta 22.080,77 enteros.
La Reserva Federal estadounidense (Fed) anunciará hoy si modifica o mantiene en su tasa actual los tipos en ese país, que dejó sin cambios en lo que va de año, en la horquilla del 3,5 y el 3,75 %, tras tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos a finales de 2025.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aumentó este miércoles la presión sobre el responsable de la Fed, Jerome Powell, para que el organismo aplique un recorte, si bien el mercado predice que los mantendrá invariables.
Por su parte, el Banco de Inglaterra dará a conocer el jueves su decisión sobre los tipos en el Reino Unido, que los analistas prevén que mantenga en el 3,75 %.
Entre los valores a la baja en el parqué londinense destacó hoy la firma financiera 3i Group, que perdió un 4,8 %, seguida del grupo de hostelería Compass Group, que bajó un 4,54 %, y Metlen Energy & Metals, que cedió un 4,29 %.
Por contra, encabezó la tabla de ganancias Diploma Plc, proveedora de servicios técnicos especializados, que se disparó un 17,79 % tras mejorar su previsión de resultados para 2026.
También avanzaron la compañía aeroespacial y de defensa Babcock International, que sumó un 2,05 %, y la empresa de ingeniería Weir Group, cuyos títulos aumentaron un 2,03 %.