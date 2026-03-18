La Fiscalía de Perú investiga invasión de terrenos junto a vía que lleva a Machu Picchu

La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu informó a través de un comunicado que los investigados habrían colocado palos de madera y mallas con un grupo aproximado de 200 personas en el margen derecho de la vía Hiram Bingham, que conduce al famosos monumento y que además es área natural protegida por el Estado.

El Ministerio Público indicó que los hechos habrían ocurrido el 13 de marzo, y ante ello, se dispusieron diligencias urgentes como la identificación de los demás involucrados que participaron en el acto y recabar las declaraciones testimoniales de los implicados.

Además, se solicitó información a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu sobre los terrenos, así como al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) sobre posibles daños a la flora y fauna de la zona, las coordenadas exactas del lugar afectado, entre otras actividades para esclarecer lo sucedido.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, declaró a la agencia estatal Andina que la Municipalidad de Machu Picchu no autorizó la ocupación a estas personas, que supuestamente forman parte de una empresa de transporte.

Agregó que las autoridades están tomando las medidas necesarias para evitar posibles acciones violentas que puedan afectar al turismo y destacó que la usurpación agravada es sancionada con hasta ocho años de pena privativa de la libertad.

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"Están dentro de la zona protegida de Machu Picchu, está es una zona de amortiguamiento adyacente a Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes. Las personas se mantienen en el lugar, ya se encuentran residiendo en el distrito y que alegaron la necesidad de tener un espacio", sostuvo por su parte la fiscal de Machu Picchu, María Teresa Huaco Cayerinao.