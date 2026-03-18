OTAN despliega un poderoso escudo antiaéreo Patriot en Turquía

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) despliegó una nueva batería antiaérea Patriot en la base militar de Incirlik, en Turquía, que alberga fuerzas estadounidenses, tras la interceptación a comienzos de marzo de tres misiles balísticos lanzados hacia territorio turco desde Irán.

“Un nuevo sistema Patriot, ordenado por el Mando Aéreo Aliado de Ramstein (Alemania), está en proceso de despliegue, en complemento del sistema Patriot español ya en servicio”, indicó el Ministerio turco de Defensa.

Este nuevo sistema PAC-3, más eficaz que el PAC-2 ya desplegado en Incirlik, está diseñado para destruir misiles balísticos tácticos.

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Primer sistema Patriot

El gobierno turco ya había anunciado la semana pasada el despliegue de un sistema Patriot en su base aérea de Kürecik (centroeste), sitio estratégico situado a 250 km de Incirlik y equipado con un sistema de radar de alerta temprana de la OTAN capaz de detectar lanzamientos de misiles iraníes.

Tropas estadounidenses también están estacionadas en esta base de la provincia de Malatya.

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“Se están tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar las amenazas a nuestra seguridad nacional” , afirmó el miércoles el Ministerio turco de Defensa.

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Erdogan y las “provocaciones”

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que se negaba a dejarse arrastrar por “provocaciones”.

“Nuestra prioridad número uno es impedir que nuestro país sea arrastrado a este conflicto”, afirmó, en referencia a la guerra en Oriente Medio, que entró en su decimonoveno día el miércoles.

La base aérea turca de Incirlik, situada cerca de la ciudad de Adana, es utilizada por otros países (Estados Unidos, España, Polonia, Catar...) en el marco de la OTAN y de acuerdos bilaterales.