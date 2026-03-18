Rubio niega que EE.UU. busque salida del presidente de Cuba

Rubio, un exsenador cubano-estadounidense de Miami, aboga desde hace años por el fin del gobierno comunista en Cuba, instaurado por Fidel Castro tras la revolución de 1959.

El secretario de Estado afirmó en X que un artículo de The New York Times era “falso”, y formaba parte de los reportes de medios que recurren a “charlatanes y mentirosos que dicen estar bien informados”.

El diario informó el lunes que funcionarios de la administración de Donald Trump habían pedido a Cuba que apartara al presidente, pero que no habían presionado por el derrocamiento completo del gobierno comunista.

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Rubio no precisó si estaba negando todo el artículo o partes concretas.

Resistencia de Díaz Canel

Díaz-Canel prometió ayer una “resistencia inexpugnable” ante las amenazas de Trump de tomar la isla comunista.

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El republicano dijo el lunes que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”. También habló de “liberarla”, en medio de conversaciones con las autoridades de La Habana.