Seúl afirma ser "la prioridad" de EAU ante pacto por 24 millones de barriles de crudo

EAU prometió que "ningún país recibirá petróleo crudo antes que Corea del Sur", dijo el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, en una rueda de prensa celebrada en Seúl para informar sobre los resultados de su visita al país de Oriente Medio.

Abu Dabi afirmó que Seúl es "su prioridad número 1" en el suministro de petróleo, agregó.

El acuerdo contempla la importación de 18 millones de barriles adicionales, que se suman a los 6 millones anunciados previamente.

El funcionario señaló que, ante el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, es necesario asegurar importaciones mediante rutas de suministro alternativas para superar la actual crisis energética.

Corea del Sur depende en gran medida del suministro energético de Oriente Medio, de donde importa alrededor del 70 % de su petróleo crudo y cerca del 20 % de su gas natural licuado.

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Ante el riesgo de interrupciones en el suministro, Seúl ha adoptado diversas medidas, como la introducción de un límite temporal al precio del combustible, la extensión de subsidios al diésel y la preparación de medidas de ahorro energético y un presupuesto suplementario para mitigar el impacto económico.

También liberará de forma gradual, durante los próximos tres meses, 22,46 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, dentro del plan coordinado de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para estabilizar el mercado energético mundial.