Costa Rica cerró su embajada y corta vínculos diplomáticos con Cuba

El gobierno de Costa Rica es un aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantiene un cerco energético sobre la isla y ha multiplicado sus amenazas de tomar el control de la isla.

El presidente Rodrigo Chaves dijo que a partir de ahora Costa Rica “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas (...), nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy”, afirmó el mandatario derechista, quien será relevado por su copartidaria Laura Fernández el próximo 8 de mayo.

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Sin vínculos diplomáticos

Ante la pregunta de si su decisión significa una ruptura de los vínculos, Chaves manifestó que “a este momento, Costa Rica y el régimen comunista cubano no tienen relaciones diplomáticas”.

El mandatario costarricense dio a los diplomáticos cubanos hasta finales de mes para que salgan del país.

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Chaves señaló que si lo desea, La Habana podrá mantener a su personal consular en el país para la atención de unos 10.000 residentes cubanos, mientras que Costa Rica servirá a sus ciudadanos desde Panamá. La embajada de Costa Rica no contaba con personal diplomático desde el 5 de febrero.

“Hemos tomado la decisión de proceder (...) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares” , dijo previamente el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, junto a Chaves en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.

La Habana calificó esa decisión como “arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano”.

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“Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América”, afirma un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

Bajo presión de Trump

Costa Rica sigue así los pasos de otro aliado de Trump, Ecuador, que el 4 de marzo expulsó al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, al acusarlo de injerencia en asuntos políticos internos del país y en “actividades violentas”.

El canciller costarricense adujo por su parte una “profunda preocupación” por el “deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.

Costa Rica y Ecuador integran un grupo de países latinoamericanos que recientemente formaron una alianza con Trump para combatir a los traficantes de drogas con fuerza militar.

Crisis económica en la isla

Cuba enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.

Desde hace semanas, Trump ha intensificado las amenazas contra La Habana y sus dirigentes, al tiempo que asegura que la isla, que está en conversaciones con Washington, desea “concluir un acuerdo” con Estados Unidos.

Esta semana, el magnate republicano aseveró que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”.

Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, confirmó el viernes último que está en conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.