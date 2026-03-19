La bolsa española baja el 2,27 % por el repunte del petróleo y las caídas en Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 393,2 puntos, ese 2,27 %, y terminó de negociar en los 16.905,9 puntos, su nivel más bajo desde mediados de diciembre. En lo que va de año, el selectivo español acumula un descenso del 2,32 %.

El IBEX abría con caídas y las ha ampliado durante la jornada, en sintonía con las principales plazas europeas, ante la escalada en el conflicto que mantienen Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra Irán, después de que el país persa haya atacado la mayor planta de gas natural licuado en Catar, como respuesta a la ofensiva de Israel a las instalaciones de Pars Sur.

Destacó la bajada de Indra, que protagonizó la caída más acentuada del parqué español, con un descenso del 12,28 % después de que Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) anunciara que se retira de la operación que negocia con la compañía porque "no se dan las circunstancias que permitan una potencial operación".