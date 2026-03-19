La ONU atiende a 9 pacientes tras apertura de Rafah, pero recuerda que 18.000 lo necesitan

Así lo explicó Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, en la rueda de prensa diaria en la que informó de los servicios prestados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios.

Según dijo, los nueve pacientes fueron evacuados de Gaza porque los tratamientos que necesitan, la mayoría relacionados con lesiones por traumatismos, "no están disponibles en la Franja".

"Cabe recordar que 18.000 pacientes en Gaza siguen sin recibir el tratamiento que necesitan con urgencia. Más pacientes podrán acceder a la atención médica una vez que las autoridades israelíes permitan reanudar las derivaciones a Cisjordania, incluida Jerusalén Este", afirmó.

Haq señaló que la ampliación de los servicios esenciales de salud dentro de Gaza "sigue siendo una prioridad máxima" y que requiere la entrada de equipos esenciales.

La ONU, dijo, se está preparando para prestar servicios humanitarios a todas las personas que salgan a través de Egipto.

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Esta es la primera vez que el paso fronterizo ha abierto desde que el pasado 28 febrero Israel lo cerró, impidiendo la salida de enfermos a terceros países para recibir atención médica, o la entrada de los gazatíes que buscaban reencontrarse con familiares dentro de la Franja.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció que el cruce de Kerem Shalom "sigue siendo el único paso fronterizo operativo para la entrada de suministros humanitarios y comerciales", declaró Haq.

Pese a que la atención se ha volteado a la guerra con Irán, este miércoles, Israel volvió a atacar contra la población palestina: "Según los informes, los ataques han alcanzado zonas residenciales y han causado víctimas tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que nos recuerda que los civiles y las instalaciones civiles deben protegerse en todo momento", dijo el portavoz al respecto.

También se refirió a un ataque con misiles en el que murieron cuatro mujeres palestinas en el sur de Cisjorndania. Y un niño también resultó gravemente herido pero su estado se estabilizó en el Hospital Gubernamental de Dura, según Sanidad.

"Se trata de las primeras víctimas mortales en el territorio palestino ocupado en el contexto de la escalada regional. Hasta el momento, se han registrado daños en viviendas y vehículos en múltiples lugares de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, debido a la caída de escombros tras la interceptación de misiles iraníes por parte de las fuerzas israelíes", concluyó.