La UE urge a frenar la guerra en Oriente Medio y evitar mayor escalada

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, así como representantes de las instituciones europeas, urgieron a la desescalada en la región a su llegada a la cumbre que se celebra hoy en Bruselas y que está centrada en la respuesta a la crisis en Oriente Medio, así como en la ayuda a Ucrania ante Rusia y la mejora de la competitividad comunitaria.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, instó a "hallar una salida" que evite una mayor espiral belicista y confirmó que mantiene contactos diplomáticos con Irán y otros países de la región para buscar "diferentes soluciones".

"Los ataques de Irán sobre infraestructuras energéticas en Catar generan más caos. Está claro que necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada", dijo la jefa de la diplomacia europea.

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, urgió a una "desescalada rápida" en el conflicto, y planteó una "moratoria" en ataques sobre infraestructuras y personas civiles.

"Mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse al menos por unos días", dijo el mandatario francés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También sostuvo que la escalada que tuvo lugar en la madrugada del jueves tras ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, es "imprudente", y dijo que habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre estos eventos.

"Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump y él mismo, en la noche, llamó a poner fin a todos esos bombardeos y ataques contra las infraestructuras civiles, gas, petróleo, pero también agua", explicó.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dio la bienvenida a lo que considera una "señal" de Trump encaminada a rebajar tensiones, y llamó a poner fin a un conflicto que ya está teniendo un efecto negativo en la economía europea por el "rápido incremento de los precios energéticos".

También mostró la disposición de Alemania de implicarse en la región del golfo Pérsico "cuando las armas callen". Si en los próximos días se consigue que cesen los combates, lo cual presupone a su vez que Irán renuncie por su parte a su programa nuclear, ponga fin al terrorismo y se muestre dispuesto a dialogar, "estaremos avanzando en la dirección correcta", agregó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los primeros líderes europeos en posicionarse de forma clara contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel, reiteró que se trata de una guerra "ilegal" que, además de costar pérdida de vidas humanas, afecta a la economía y los ciudadanos ya empiezan a sufrir sus efectos.

Sánchez exigió a la UE que defienda sus valores y sus principios, los que están recogidos en sus Tratados, y defienda el orden internacional fundamentado en reglas, en lugar de "la ley del más fuerte"

También urgieron al fin de las hostilidades en Oriente Medio los mandatarios de otros países como Bélgica y Países Bajos, que además reiteraron que por el momento no están dispuestos a participar en una misión militar para proteger a buques que transiten por el estrecho de Ormuz como reclamaba EE. UU., plan que ya fue rechazado por los ministros de Exteriores de los Veintisiete el pasado lunes.

"Todo el mundo quiere una cosa: que esta guerra termine lo antes posible y que no seamos implicados", dijo el primer ministro belga, Bart de Wever.

Por su parte, el primer ministro lituano, Gitanas Nauseda, se mostró "preocupado" por el hecho de que el conflicto en Oriente Medio haya eclipsado la guerra en Ucrania.

"Creo que esto no es correcto, porque estamos en una fase crítica de la guerra", dijo el mandatario lituano, quien subrayó las bajas crecientes en el conflicto y la lejanía de un acuerdo de paz "debido a que Rusia no tiene intención de alcanzar ningún pacto y solo trata de ocupar tanto territorio como pueda".