Tres acusados por violar leyes de exportación de EEUU y desviar servidores de IA a China

Se trata de Yih-Shyan 'Wally' Liaw, Ruei-Tsang 'Steven' Chang y Ting-Wei 'Willy' Sun, según un comunicado de la Fiscalía. Liaw y Sun fueron arrestados en California, mientras que Chang está en paradero desconocido.

El caso será juzgado por el juez Edgardo Ramos y, según la acusación, los tres sospechosos participaron en un plan para enviar miles de millones de dólares en servidores que incorporan unidades de procesamiento gráfico (GPU) consideradas tecnología sensible.

La cadena CNBC señala que se trata de GPUs del gigante Nvidia, que permiten entrenar modelos avanzados de IA generativa y que están sujetas a regulaciones de exportación desde 2022, las cuales exigen licencias específicas del Departamento de Comercio para exportarlas a China con el fin de "proteger la seguridad nacional y evitar que tecnología sensible sea utilizada con fines estratégicos".

La acusación, que no menciona a empresas específicas como Nvidia, detalla que Liaw, Chang y Sun utilizaron documentos falsos, intermediarios y empresas pantalla para desviar los servidores.

Su plan consistía en enviar los servidores a Taiwán y luego reempaquetarlos y transportarlos a China en cajas sin marcar, agrega el texto.

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Entre 2024 y 2025, según el FBI, se desviaron aproximadamente 2.500 millones de dólares en servidores, incluyendo más de 500 millones solo entre abril y mayo de 2025.

Según la fiscalía, estas acciones representan "un riesgo directo para la seguridad nacional y la competitividad tecnológica del país".

Los cargos incluyen conspiración para violar la Ley de Control de Exportaciones, conspiración para contrabandear bienes y conspiración para defraudar a Estados Unidos, con penas máximas de hasta 20 años de prisión.